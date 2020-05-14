В Уфе задержали поджигателей иномарок с крупной суммой денег

14 Май 2020 2020-05-14T15:18:59+03:00

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В Уфе полицейские задержали четырех мужчин, которые сожгли два автомобиля.

Известно, что два автомобиля сожгли в Кировском районе Уфы еще 22 апреля. Примечательно, что иномарки принадлежали стражу порядка, который занимается борьбой с коррупцией. 13 мая коллеги мужчины смогли поймать поджигателей. Ими оказались четверо жителей города Белебей. Самому старшему из них 47 лет.

В пойманных поджигателей изъяли 137 тысяч рублей, мобильные телефоны и банковские карты. Троих мужчины задержали. Сейчас стражи порядка устанавливают мотивы поджога. Не исключено, что преступники выполняли чей-то указ, чтобы оказать давление на следствие

ИСТОЧНИК KP.RU