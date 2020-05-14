В Башкирии дворник обнаружил новорожденного младенца в мусорном баке

14 Май 2020 2020-05-14T13:25:43+03:00

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Сегодня, 14 мая, в Туймазах произошло настоящее чудо: местный дворник спас от гибели новорожденного ребенка. Около 7 часов утра он как обычно проходил около мусорных баков и услышал плач ребенка. Подойдя поближе, мужчина увидел маленькую ручку, торчащую из пакета с одеждой.

Как сообщает пресс-служба МВД по Башкирии, дело было во дворе одной из многоэтажек на проспекте Ленина. Дворник отнес ребенка в теплое помещение и вызвал скорую помощь и полицию. Вскоре сотрудники МВД обнаружили и нерадивую мать новорожденного. Сейчас ее задержали и допрашивают следователи.

Горе мамашей оказалась 36-летняя местная жительница, которая проживает вместе с братом и двумя его несовершеннолетними детьми.

- По предварительным данным, она родила мальчика в 4 часа утра в квартире родственника, которого в этот момент дома не было, и сразу поспешила избавиться от новорожденного, - сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

По факту покушения на убийство новорожденного ребенка следком по Башкирии возбудил уголовное дело. А малыш сейчас находится под присмотром врачей в больнице города Туймазы.

- В настоящее время с подозреваемой проводятся следственные действия, исследуются жилищно-бытовые условия ее проживания, допрашиваются члены ее семьи, устанавливаются все причины и условия, способствующие совершенному преступлению, а также мотивы, толкнувшие женщину на его совершение, - прокомментировали в пресс-службе СКР по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU