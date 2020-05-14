2020-05-14T12:59:41+03:00
Общество

Радий Хабиров допустил, что режим самоизоляции в Башкирии может возобновиться

В ближайшую неделю ожидается увеличения числа инфицированных
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Режим самоизоляции в Башкирии был снят 12 маяРежим самоизоляции в Башкирии был снят 12 маяФото: Рустем АХУНОВ
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Власти Башкирии не исключают возобновления режима самоизоляции – все зависит от ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе. Об этом на оперативном совещании в правительстве сказал глава республики Радий Хабиров.

«Экономику мы открыли. Понятно – мы держим у себя в запасе возможность и другого решения: если у нас сейчас ситуация вкриво и вправо-влево пойдем, мы снова будем принимать меры по самоизоляции», – предупредил руководитель республики.

Он заявил, что в ближайшую неделю ожидается увеличение числа инфицированных, «потому что 9 и 7 мая люди довольно свободно себя вели». Глава Башкирии призвал «отработать точечно места с высокой вероятностью заражения».

Напомним, режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции был введен на территории Башкирии 31 марта. 12 мая меру фактически сняли: парки и скверы были открыты, работа ряда предприятий возобновилась, а жителям разрешили свободно передвигаться по городу. Тем не менее граждан обязали соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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