2020-05-14T12:53:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Власти Башкирии рассказали, сколько жителей потеряли работу из-за коронавируса

Количество безработных продолжает увеличиваться
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба уфимской мэрииФото: пресс-служба уфимской мэрии
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Сегодня, 14 мая, во время очередного оперативного совещания в правительстве Башкирии прозвучали официальные данные по количеству безработных в республике. Вице-премьер и министр труда Ленара Иванова заявила, что на сегодняшний день на биржу труда за пособием по безработице обратились уже более 60 тысяч человек. По ее словам, количество безработных продолжает увеличиваться – каждый день с заявлением о потере работы обращаются по две тысячи человек.

- Количество зарегистрированных безработных приближается к 50 тысячам человек. Мы уже перебили рекорд 2009 года, когда была зафиксирована самая большая безработица в республике, - заявила Иванова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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