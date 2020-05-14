Радий Хабиров рассказал о двух «опасных» категориях людей
14 мая прошло очередное заседание оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой инфекции, на котором Радий Хабиров заявил, что есть две категории людей, представляющие опасность.
- Первая – это те, кто болеют, находятся дома на амбулаторном лечении. По ним вообще очень строгий режим должен быть, вторые - те, которые находятся в периметре контактировавших, - сказал глава Башкирии.
Руководитель региона также отметил, что обнаружены люди, которые болеют и нарушают режим – просто сбегают. Хабиров поручил «проехаться» по месту жительства больных и проверить, дома ли они. Если их нет на месте – привлекать к уголовной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU