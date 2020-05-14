Министр здравоохранения Башкирии рассказал, где могут быть новые очаги коронавируса

14 Май 2020 2020-05-14T12:20:27+03:00

Максим Забелин заявил об этом на оперативном совещании в правительстве республики

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Сегодня, 14 мая, во время очередного оперативного совещания в правительстве Башкирии чиновники обратили внимание на новые возможные очаги распространения коронавирусной инфекции. Сначала глава республики Радий Хабиров посоветовал отправить домой 3,5 тысячи иностранных студентов – они до сих пор живут в общежитиях вузов в Уфе. Большая часть из них из Индии.

Затем министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин подчеркнул, что именно «компактные места проживания» могут послужить новыми очагами распространения COVID-19.

- Это общежития, не только для студентов, но и для рабочих, работающих на строительных объектах. Данные очаги отрабатываются в максимально короткие сроки, - заявил Максим Забелин.

ИСТОЧНИК KP.RU