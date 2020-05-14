Донорам антиковидной плазмы в Башкирии ввели единовременные выплаты

14 Май 2020 2020-05-14T12:25:44+03:00

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Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ об «установлении единовременных денежных выплат донорам антиковидной плазмы в 2020 году». Все, кто переболел коронавирусом, смогут получить деньги за сдачу крови для последующего получения плазмы, которую используют для лечения инфицированных COVID-19.

«Наша медицина начала довольно активно применять современные методики лечения. Пошел первый опыт лечения с положительным результатом переливания плазмы людей переболевших ковидом. У нас есть пример, когда мы сняли человека в довольно сложном находившегося с аппарата искусственной вентиляции легких, поэтому нам плазма нужна», - сказал Хабиров на оперативном совещании правительства.

Размеры выплат донорам антиковидной плазмы следующие: не менее трехсот миллилитров – 2,5 тысячи, 600 миллилитров – 5 тысяч, не менее 450 миллилитров – 3,7 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU