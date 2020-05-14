В Башкирии синоптики обещают ночью заморозки

14 Май 2020 2020-05-14T11:59:10+03:00

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Сегодня, 14 мая, в МЧС по Башкирии сообщили, что по данным Башгидрометцентра в республике ночью ожидаются заморозки. По данным синоптиков, местами столбики термометров в ночь на пятницу, 15 мая, опустятся до 0, -2 градуса Цельсия. Заморозки прогнозируют в воздухе и на почве.

В МЧС по Башкирии подчеркнули, что из-за резкого похолодания возникает риск гибели сельскохозяйственных культур. Фермерам и садоводам рекомендуют защитить свои насаждения.

Также жителей республики предупреждают: будьте осторожны при использовании обогревателей и при использовании печей.

ИСТОЧНИК KP.RU