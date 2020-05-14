В Башкирии синоптики обещают ночью заморозки
Экстренные службы предупреждают о рисках гибели сельскохозяйственных культур
Фото: Владимир Веленгурин
Изменить размер текста:
Сегодня, 14 мая, в МЧС по Башкирии сообщили, что по данным Башгидрометцентра в республике ночью ожидаются заморозки. По данным синоптиков, местами столбики термометров в ночь на пятницу, 15 мая, опустятся до 0, -2 градуса Цельсия. Заморозки прогнозируют в воздухе и на почве.
В МЧС по Башкирии подчеркнули, что из-за резкого похолодания возникает риск гибели сельскохозяйственных культур. Фермерам и садоводам рекомендуют защитить свои насаждения.
Также жителей республики предупреждают: будьте осторожны при использовании обогревателей и при использовании печей.
ИСТОЧНИК KP.RU