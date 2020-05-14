В Башкирии коронавирус выявили еще у 88 человек

14 Май 2020 2020-05-14T10:49:43+03:00

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Сегодня, 14 мая, в Башкирии новую коронавирусную инфекцию выявили еще у 88 человек. Как сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, общее количество заболевших COVID-19 в регионе достигло 1784 человек.

Также на федеральном портале Стопкоронавирус.рф сообщается, что с полным выздоровлением из стационаров республики только сегодня выписали 52 человека. Общее количество жителей Башкирии переболевших коронавирусом составляет 518 человек.

По последним данным федерального минздрава в Башкирии за прошедшие сутки случаев смерти пациентов с COVID-19 не зафиксировано. На сегодняшний день в республикие официально от коронавируса скончались 16 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU