Житель Башкирии угрожал взорвать дом, если к нему не приедут врачи
Житель Зилаирского района Башкирии угрожал взорвать дом, если к его матери не приедут врачи.
Необычная история произошла ночью 12 мая. В полицию позвонил 51-летний гражданин, который попросил стражей порядка вызвать медиков для его матери. В противном случае он пообещал взорвать дом.
Вскоре на место выехали оперативная группа, которая проверила дом и участок на предмет взрывных устройств. Источник «КП-Уфа» сообщил, что никакой взрывчатки у мужчины, к счастью, не оказалось.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства необычной истории и выясняют, почему мужчина сам не обратился за помощью к медикам.
ИСТОЧНИК KP.RU