Житель Башкирии угрожал взорвать дом, если к нему не приедут врачи

14 Май 2020 2020-05-14T10:28:20+03:00

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Житель Зилаирского района Башкирии угрожал взорвать дом, если к его матери не приедут врачи.

Необычная история произошла ночью 12 мая. В полицию позвонил 51-летний гражданин, который попросил стражей порядка вызвать медиков для его матери. В противном случае он пообещал взорвать дом.

Вскоре на место выехали оперативная группа, которая проверила дом и участок на предмет взрывных устройств. Источник «КП-Уфа» сообщил, что никакой взрывчатки у мужчины, к счастью, не оказалось.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства необычной истории и выясняют, почему мужчина сам не обратился за помощью к медикам.

ИСТОЧНИК KP.RU