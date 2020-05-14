В Башкирии из-за ремонта полностью перекрыли участок федеральной трассы

14 Май 2020 2020-05-14T10:30:47+03:00

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На днях в Башкирии из-за капитального ремонта перекрыли часть трассы М-5 Урал. Как сообщает пресс-служба казенного учреждения Упрдор «Приуралье», которое входит в структуру Росавтодора, дорожники ремонтируют водопропускную трубу на участке с 1347 километра. Сегодня, 14 мая, стало известно, что перекрытие движения для всех видов транспорта продлили. Чтобы водители смогли проехать, им предлагают воспользоваться старым направлением через деревню Тюпкильды.

В Упрдор «Приуралье» уточняют, что на все время проведения строительно-монтажных работ будет действовать объездная дорога, которая начинается с 1345 километра федеральной трассы М-5 Урал.

ИСТОЧНИК KP.RU