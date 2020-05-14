Власти Башкирии планируют выделить деньги на поддержку садоводов

14 Май 2020 2020-05-14T10:02:11+03:00

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На днях в Госсобрании-Курултае Башкирии заявили, что планируют принять ряд региональных законов, позволяющих поддержать садоводов республики. Власти исходят из того, что для многих садоводство – это не просто хобби, а способ прокормить семью. По словам спикера башкирского парламента всего в Башкирии садоводством занимаются более 500 тысяч семей – это порядка 40% населения.

- Очевидно, что данная сфера нуждается в разносторонних видах поддержки государства, которые были бы закреплены на законодательном уровне. Полноценных комплексных мер поддержки садоводов до сих пор не было. В большинстве случаев это были решения точечного характера, - заявил Константин Толкачев. По его словам, после тщательного изучения проблемы, депутаты Курултая разработали соответствующий законопроект комплексной поддержки садоводов.

Согласно законопроекту, если его примут, власти разработают меры финансовой поддержки садовых товариществ. Например, будут компенсировать расходы на ремонт и строительство инфраструктуры, дорог, сетей электро и водоснабжения, и установку контейнеров для мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU