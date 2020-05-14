«Лечила почки, умерла от коронавируса»: жительница Башкирии скончалась в Уфе в скандально известно больнице

14 Май 2020 2020-05-14T08:53:57+03:00

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Жительница Башкирии погибла в РКБ Куватова при странных обстоятельствах.

На днях в издании «Настоящее время» появилась история 51-летней жительницы Башкирии Аиды. Он скончалась в конце апреля в Уфе от симптомов, напоминающих коронавирус COVID-19. Родные женщины винят в ее смерти врачей скандально известно Республиканской больницы имени Куватова, куда она изначально попала с жалобами на почки.

В беседе с корреспондентами «Настоящего времени», дочь Аиды Снежана Рахимова заявила, что ее маме сделали пункцию почек. В то время в палатах уже стали появляться пациенты с симптомами коронавируса. После двухнедельного пребывания в «Республиканке», появились они и у Аиды.

- Лечение было назначено, 13-го числа ей стало плохо дышать – ей назначили ИВЛ. Ей сделали КТ – было 16% поражения легких, и ее положили под ИВЛ. После 13 апреля мы ее не видели, не слышали. Ходили на горячую линию, спрашивали у врачей. Врачи говорили, что состояние стабильно тяжелое. И 20 апреля мне позвонили и сказали, что маме лучше, что мама приходит в себя, - рассказывает дочь Аиды.

По ее словам, 22-го апреля ей позвонили и сообщили, что ее мама умерла. Снежана винит в произошедшем врачей – она уверена, что ее маму лечили от почек, а в итоге она умерла, возможно от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU