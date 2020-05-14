2020-05-14T08:06:25+03:00
Общество

Отца одиночку из Башкирии лишили пенсии после участия в телешоу на федеральном канале

Неприятный сюрприз преподнесли жителю Нефтекамска в Пенсионном фонде
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Известный на всю Башкирию отец одиночка и общественный деятель из Нефтекамска Александр Афанасьев рассказал на ютуб-канале «Neftekamsk News» вопиющую историю о том, как его лишили положенной по закону пенсии по потере кормильца. Дело в том, что в феврале 2020 года он принял участие в съемках передачи Андрея Малахова «Прямой эфир» на телеканале «Россия» и получил за это вознаграждение. После этого в Пенсионном фонде посчитали, что он – «сотрудник» телекомпании и отказали в выплате социальной пенсии.

- Мне после съёмок сообщили, что участникам положен гонорар за участие в программе и за потраченное время. Через пару недель, в день выхода передачи в эфир, мне на карточку пришло вознаграждение, - рассказал Александр на видео, опубликованном на канале «Neftekamsk News».

Поскольку Александр Афанасьев после смерти супруги стал отцом одиночкой, ему положены выплаты на ребенка. А так как он был безработным, когда в семье произошло горе, ему назначили социальную пенсию. Последнюю выплату за апрель он так и не получил. Отправившись в отделение Пенсионного фонда в Нефтекамске, он выяснил… что является сотрудником телекомпании «ТВ ХИТ».

- Сам того не зная, я стал сотрудником телекомпании известного ведущего и шоумена Андрея Малахова. Обалдеть! Съездив в Москву на телевидение, лишился пенсии. Зато типа трудоустроен. Не куда-нибудь, а к самому Малахову! – говорит Александр Афанасьев.

По его словам, он решит эту проблему сам, но беспокоится о других нуждающихся в социальной поддержке людях.

- Я свою проблему решу сам. А вот как быть, если в такой ситуации окажется многодетная мать или инвалид, не имеющих вообще никакого понятия о законодательстве РФ? Да с ними чиновники и разговаривать не будут, сошлются на «букву Закона» и будет нуждающийся человек жить без пенсии, - заявил отец одиночка.

Жителя Башкирии лишили пенсии после поездки на популярное телешоу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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