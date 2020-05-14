2020-05-14T07:11:06+03:00
Политика

В Башкирии местные депутаты назначили нового мэра Салавата

Горсовет единогласно проголосовал за выдвиженца Радия Хабирова
Павел КРАЙНОВ
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Фото: мэрия СалаватаФото: мэрия Салавата
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Вчера, 13 мая, глава Салавата Игорь Миронов избавился от приставки «и.о.» - Горсовет единогласно избрал его на должность сити-менеджера. Его предшественника Данира Халилова отправили в отставку еще в начале апреля. Кандидатуру Миронова местным депутатам предложил глава Башкирии Радий Хабиров.

До назначения на пост мэра Салавата Игорь Миронов занимал должность заместителя министра промышленности Башкирии. В конкурсе на должность градоначальника кроме него участвовали еще несколько человек, но ни один из них не набрал даже одного депутатского голоса – все проголосовали за Миронова.

На сессии Горсовета Салавата, избравшим Игоря Миронова мэром, присутствовал первый вице-премьер правительства Башкирии Андрей Назаров. Он пожелал новому градоначальнику успехов в работе по решению насущных вопросов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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