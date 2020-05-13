Коронавирус в Башкирии, последние новости на 14 мая 2020 года: на аппаратах ИВЛ находятся 11 пациентов

13 Май 2020 2020-05-13T20:43:09+03:00

Последние новости о ситуации в Башкирии с коронавирусом на утро 14 мая 2020 года, что известно на данный момент

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«КП - Уфа» продолжает следить за ситуацией с распространением коронавируса в Башкирии. По состоянию на утро 14 мая количество заразившихся COVID-19 в регионе составляет 1696 человек, из них 725 получают лечение в амбулаторных условиях, а 487 госпитализированы. В реанимациях находятся 33 пациента, 11 из-за серьезной дыхательной недостаточности пришлось подключить к аппаратам ИВЛ.

Напомним, что в Башкирии продолжает действовать строгий масочный режим – за появление в общественных местах, будь то магазин, транспорт или людная улица, без защитной маски предполагается штраф от 1000 до 3000 рублей. При этом власти заявили, что на улицах будут постоянно выходить рейды, чтобы ловить нарушителей, которые несут опасность распространения опасного вируса.

Также накануне стало известно о том, что из-за коронавируса в Башкирии, как и по всей России, отменили ОГЭ для 9 классов, а ЕГЭ перенесли на более поздний срок. При этом уточняется, что экзамен нужно сдавать только тем ученикам, которые собираются поступать в вузы.

ИСТОЧНИК KP.RU