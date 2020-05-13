2020-05-13T20:43:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Башкирии, последние новости на 14 мая 2020 года: на аппаратах ИВЛ находятся 11 пациентов

Последние новости о ситуации в Башкирии с коронавирусом на утро 14 мая 2020 года, что известно на данный момент
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Фото: REUTERSФото: REUTERS
Изменить размер текста:

«КП - Уфа» продолжает следить за ситуацией с распространением коронавируса в Башкирии. По состоянию на утро 14 мая количество заразившихся COVID-19 в регионе составляет 1696 человек, из них 725 получают лечение в амбулаторных условиях, а 487 госпитализированы. В реанимациях находятся 33 пациента, 11 из-за серьезной дыхательной недостаточности пришлось подключить к аппаратам ИВЛ.

Напомним, что в Башкирии продолжает действовать строгий масочный режим – за появление в общественных местах, будь то магазин, транспорт или людная улица, без защитной маски предполагается штраф от 1000 до 3000 рублей. При этом власти заявили, что на улицах будут постоянно выходить рейды, чтобы ловить нарушителей, которые несут опасность распространения опасного вируса.

Также накануне стало известно о том, что из-за коронавируса в Башкирии, как и по всей России, отменили ОГЭ для 9 классов, а ЕГЭ перенесли на более поздний срок. При этом уточняется, что экзамен нужно сдавать только тем ученикам, которые собираются поступать в вузы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Уфе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Башкирии, последние новости на 14 мая 2020 года: на аппаратах ИВЛ находятся 11 пациентов
В Уфе перекрыли движение на Советской площади из-за строительства памятника Минигали Шаймуратову
В Башкирии в пожаре на даче погиб 30-летний мужчина
Против педагога, унижавшей воспитанников уфимского приюта, возбудили уголовное дело
Уфимский насильник отправился в тюрьму только спустя 10 лет после совершенного преступления
«Поехала ночевать к подруге»: в Уфе без вести пропала 14-летняя школьница
Самолет, следующий из Санкт-Петербурга в Уфу, подал сигнал тревоги и вернулся обратно
Следователи проверят работу уфимского социального приюта, где педагог издевалась над детьми
«Ты была самым светлым человечком в моей жизни»: в Башкирии простились с молодой девушкой, погибшей в жутком ДТП
В каких городах и районах Башкирии есть пациенты с коронавирусом –данные на 13 мая 2020
В Башкирии ожидаются заморозки
ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году в Башкирии перенесли на неопределенный срок
Банк УРАЛСИБ продлевает до 30 июня обслуживание карт с закончившимся сроком действия
Какие уфимские ЖК могут претендовать на звание лучших в стране?
В Уфе семья с шестью детьми выживает в самоизоляции в крохотной комнате
«Это ее первое место работы»: что известно о уфимском педагоге, издевавшейся над воспитанниками социального приюта
Уфа оказалась на 11 месте в России по уровню боязни коронавируса
Извращенец из Башкирии рассказал, как пять часов издевался над девочкой
В Башкирии зарегистрировано 49 новых случаев заболевания коронавирусом
В Башкирии мужчина насмерть сбил пешехода
ООО "БашРТС" обновляет участок теплотрассы в центре Уфы: дорога закрыта
В Башкирии на трассе столкнулись два грузовика и легковушка: погиб молодой мужчина
Житель Башкирии набросился на маму из-за 14 тысяч
Один из районов Башкирии атаковало зловредное насекомое
ВТБ предоставил первые льготные оборотные кредиты системообразующим организациям
Сметанник для нефтяника!
Житель Башкирии убил свою знакомую кирпичом
«Знаю, что ученик вырастет проституткой»: уфимский педагог снимает скандальные ролики