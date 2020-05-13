В Башкирии в пожаре на даче погиб 30-летний мужчина

13 Май 2020 2020-05-13T19:09:21+03:00

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Сегодня ночью, 13 мая, под Нефтекамском в пожаре погиб молодой мужчина. В СНТ «Энергетик» вспыхнул садовый деревянный домик. Соседи вызвали пожарных, но, когда спасатели прибыли на место, дощатое строение было полностью охвачено пламенем. Уже проливая обугленные развалины, пожарные наткнулись на тело хозяина дачи – 30-летнего жителя Нефтекамска. Из-за чего вспыхнуло пламя – из-за неисправного обогревателя или непотушенного окурка, предстоит выяснить правоохранительным органам.

- Причины пожара и обстоятельства произошедшего предстоит установить следственно-оперативной группе и дознавателю МЧС России, - уточнили в пресс-службе экстренного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU