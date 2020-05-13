2020-05-13T18:47:59+03:00
Происшествия

Уфимский насильник отправился в тюрьму только спустя 10 лет после совершенного преступления

31-летнего мужчину приговорили к 6 годам в исправительной колонии
Яна БАЗЕКИНА
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Ближайшие годы уфимец проведет за решеткойБлижайшие годы уфимец проведет за решеткойФото: Дмитрий ПОЛУХИН
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В Уфе перед судом предстал 31-летний местный житель, которого обвиняли в разбое и насильственных действиях сексуального характера, причем оба преступления уфимец совершил еще 10 лет назад, но все это время скрывался от правосудия.

Как рассказали в пресс-службе следственного комитета республики, октябрьской ночью 2010 года двое парней 21 и 22 лет напали в Черниковке на 40-летнюю женщину – избили, изнасиловали и забрали у нее деньги и драгоценности на общую сумму более чем 65 тысяч рублей. Одного из преступников удалось выявить и арестовать сразу, а второй все годы скрывался от следствия, но в феврале 2020 года все же был задержан.

В итоге насильника приговорили к 6 годам в колонии общего режима. Свою вину злоумышленник признал только частично.

ИСТОЧНИК KP.RU

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