В Уфе перекрыли движение на Советской площади из-за строительства памятника Минигали Шаймуратову
Движение транспорта закрыли до 10 декабря 2020 года
Уфимцев просят продумывать свой маршрут заранееФото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:
В Уфе на Советской площади перекрыли движение транспорта в связи со строительством памятника знаменитому башкирскому воину - генералу Минигали Шаймуратову. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, ограничение движения снимут только 10 декабря 2020 года – это вынужденная мера по обеспечению безопасности участников дорожного движения.
Также в уфимской мэрии извинились за неудобства, причиненные водителям и пассажирам, а также попросили горожан и гостей города заранее продумывать свой маршрут.
ИСТОЧНИК KP.RU