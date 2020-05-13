2020-05-13T19:09:58+03:00
Общество

В Уфе перекрыли движение на Советской площади из-за строительства памятника Минигали Шаймуратову

Движение транспорта закрыли до 10 декабря 2020 года
Яна БАЗЕКИНА
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Уфимцев просят продумывать свой маршрут заранееУфимцев просят продумывать свой маршрут заранееФото: Влад КОМЯКОВ
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В Уфе на Советской площади перекрыли движение транспорта в связи со строительством памятника знаменитому башкирскому воину - генералу Минигали Шаймуратову. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, ограничение движения снимут только 10 декабря 2020 года – это вынужденная мера по обеспечению безопасности участников дорожного движения.

Также в уфимской мэрии извинились за неудобства, причиненные водителям и пассажирам, а также попросили горожан и гостей города заранее продумывать свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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