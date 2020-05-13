Самолет, следующий из Санкт-Петербурга в Уфу, подал сигнал тревоги и вернулся обратно

13 Май 2020 2020-05-13T17:44:07+03:00

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Самолет, вылетевший из Санкт-Петербурга в Уфу, подал сигнал тревоги и возвращается обратно. Как сообщает «КП-Санкт-Петербург», в 16.24 по местному времени рейс FV 6413А авиакомпании «Россия» вылетел из аэропорта Пулково, однако уже через несколько минут полета капитан воздушного судна развернул борт и заявил, что возвращается обратно.

- Самолет отправился из Пулково, успел долететь до Тихвина, однако над ним развернулся и полетел обратно. В 17:20 самолет сел обратно в аэропорту Санкт-Петербурга, - говорится в данных сервиса flightradar24.

Что произошло, и почему самолет подал сигнал тревоги, пока не сообщается. Когда рейс снова вылетит в Уфу, пока также неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU