Следователи проверят работу уфимского социального приюта, где педагог издевалась над детьми

13 Май 2020 2020-05-13T17:05:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Скандальные видеоролики, записанные 19-летней соцработницей уфимского социального приюта для детей и подростков, заинтересовали и следователей. Как сообщали в пресс-службе республиканского следственного комитета, сейчас в приюте проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

- В настоящее время личность автора видеозаписей и социальный приют, в котором они производились, установлены. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашивается руководство и сотрудники социального приюта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - добавили в ведомстве.

Напомним, что 19-летняя Адиля Н. снимала видео, на котором нецензурно выражалась и унижала детей и провоцировала их на драку, а потом выкладывала в свой инстаграм. Вскоре воспитательными методами девушки заинтересовалось министерство семьи и труда, а также прокуратура. Саму соцработницу отстранили от обязанностей, сейчас выясняется, как ее вообще могли принять на работу.

ИСТОЧНИК KP.RU