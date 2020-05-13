2020-05-13T17:05:48+03:00
Общество

Следователи проверят работу уфимского социального приюта, где педагог издевалась над детьми

По итогам проверки будет принято процессуальное решение
Яна БАЗЕКИНА
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Вряд ли проштрафившемуся педагогу еще когда-нибудь доверят работу с детьмиВряд ли проштрафившемуся педагогу еще когда-нибудь доверят работу с детьми
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Скандальные видеоролики, записанные 19-летней соцработницей уфимского социального приюта для детей и подростков, заинтересовали и следователей. Как сообщали в пресс-службе республиканского следственного комитета, сейчас в приюте проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

- В настоящее время личность автора видеозаписей и социальный приют, в котором они производились, установлены. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашивается руководство и сотрудники социального приюта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - добавили в ведомстве.

Напомним, что 19-летняя Адиля Н. снимала видео, на котором нецензурно выражалась и унижала детей и провоцировала их на драку, а потом выкладывала в свой инстаграм. Вскоре воспитательными методами девушки заинтересовалось министерство семьи и труда, а также прокуратура. Саму соцработницу отстранили от обязанностей, сейчас выясняется, как ее вообще могли принять на работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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