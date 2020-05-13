«Ты была самым светлым человечком в моей жизни»: в Башкирии простились с молодой девушкой, погибшей в жутком ДТП

13 Май 2020 2020-05-13T16:31:13+03:00

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Сегодня, 13 мая, в поселке Зирган Мелеузовского района, прощаются с 21-летней Эльвиной И., которая 3 мая попала в ДТП и все это время находилась в реанимации в состоянии комы. Но травмы оказались слишком серьезными, и молодая женщина скончалась, так и не приходя в сознание. Ее супруг, который в момент аварии находился тоже в салоне, до сих пор находится в больнице.

Родные и друзья погибшей не могут сдержать своих эмоций и не верят, что молодой цветущей женщины, у которой вся жизнь была впереди, больше нет.

- Ты была самым светлым человечком в моей жизни! Слов нет передать всю боль... Хочется кричать, но уже нет сил. Нет даже уже слез, я всё выплакала... Родная, я тебя любила, люблю и буду любить всю свою жизнь. Спи спокойно, солнышко... – тоскует ее подруга Розалина Г.

- Элечка, родная наша, просто не верится в произошедшее. Ты была прекрасным человеком, гордостью для всех нас, всегда сама всего добивалась. Я никогда тебя не забуду, для меня ты была примером для подражания, всегда была рядом. До последнего верила, что все будет хорошо и ты поправишься. Помним. Любим. Скорбим, - грустит Сюзанна З.

Напомним, что авария произошла поздно вечером 3 мая на трассе между Стерлитамаком и Стерлибашево. «Мазда 6» неожиданно вылетела на встречную полосу и врезалась в ВАЗ-2108, за рулем которого находилась Эльвира. Один из пассажиров – 27-летний Равис А. – от полученных травм скончался на месте, саму женщину с разрывом диафрагмы и переломами ребер доставили в больницу, где она и скончалась Сам же виновник аварии, кстати, ранее лишенный водительских прав за пьяную езду и в этот раз находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, сбежал с места аварии, но вскоре был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU