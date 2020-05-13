В каких городах и районах Башкирии есть пациенты с коронавирусом –данные на 13 мая 2020

13 Май 2020 2020-05-13T15:28:31+03:00

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За минувшие сутки в Башкирии зарегистрировано 49 новых случаев заражения коронавирусом. Сейчас общее число заболевших в республике достигло 1696 человек, из которых 487 находятся на стационарном лечении, а 725 – на амбулаторном. В тяжелом состоянии сейчас находятся 33 человека, из них 11 подключены к аппарату ИВЛ. Число выздоровевших увеличилось на 2, а погибших по-прежнему – 16.

Ожидаемо, что наибольшее количество ковидных пациентов находятся в медучреждениях Уфы – 527 человек (прирост за сутки составил 27 человек) и Уфимского района – 51 человек. Еще 238 находятся в Нефтекамске, где произошла вспышка коронавируса в психоневрологическом интернате. 87 пациентов с подтвержденным диагнозом находятся в больницах Белебея, 55 – в Стерлитамаке, 39- в Октябрьском, 31- в Кармаскалинском районе, 39 – в Салавате, 24 – в Тумазах, 20 – в Бирске, по 18 – в Ишимбае, Мелеузе и Миякинском районе, по 17 – в Благовещенском и Зианчуринском районах, по 16 – в Чишминском и Иглинском районах, по 15 – в Чекмагушевском и Илишевском районах, 14 – в Балтачевском, по 13 – в Куюргазинском, Стерлитамакском и Альшеевском районах, по 12 – в Мишкинском и Краснокамском районах, по 10 человек – в Сибае, Янауле и Баймаке. По 9 пациентов с ковидом - в Буздякском районе, Белорецке и Учалах, 8 - в Нуримановском районе, по 7 - в Янаульском, Бураевском и Бижбулякском районах, по 6 - в Тумазинском, Бакалинском и Аургазинском районах, 5 пациентов - в Ермекеевском районе и Агидели, по 4 в Кугарчинском и Учалинском районах. Еще по три зараженных - в Зилаирском, Калтасинском, Салаватском, Дуванском районах, по два - в Бурзянском, Федоровском, Архангельском, Баймакском, Дюртюлинском, Кигинском районе и в Межгорье.

ИСТОЧНИК KP.RU