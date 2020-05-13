2020-05-13T14:28:31+03:00
Общество

В Башкирии ожидаются заморозки

В ночь на пятницу температура воздуха опустится до 0 °
Яна БАЗЕКИНА
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Дачникам рекомендуется позаботиться о своей рассадеДачникам рекомендуется позаботиться о своей рассадеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Госкомитете Башкирии по ЧС и синоптики предупреждают о надвигающихся заморозках – уже в ночь на пятницу, 13 мая, температура воздуха опустится до +2; 0, поэтому садоводам стоит позаботиться о своей рассаде и укрыть ее полиэтиленом, ведь низкие температуры губительны для будущего урожая.

Впрочем, днем столбики термометров поднимутся до отметки +15; +18, также будет ветрено и пасмурно, местами пройдут дожди. Такая погода сохранится как минимум до конца недели, впрочем, по прогнозам синоптиков, весь май будет дождливым и прохладным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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