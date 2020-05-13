ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году в Башкирии перенесли на неопределенный срок

13 Май 2020 2020-05-13T13:41:55+03:00

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ЕГЭ и ОГЭ в Башкирии и в других российских регионах перенесут с 8 июня на полее поздний срок. Об этом сообщает федеральная «Комсомольская правда» со ссылкой на заместителя Министра просвещения Российской Федерации Виктора Басюка. Такое решение власти приняли после совещания с Министерством здравоохранения, ведь эпидемиологическая обстановка в стране по-прежнему остается напряженной, и борьба с эпидемией коронавируса продолжается.

Когда именно будут проходить главные государственные экзамены, будет озвучено позже. Отметим, что еще недавно заявлялось, что ЕГЭ и ОГЭ переносить не будут – для учеников просто обеспечат необходимую социальную дистанцию, перед началом экзаменов измерят температуру и обработают руки антисептиком.

Кроме того, учащимся, которые не планируют поступать в вузы, ЕГЭ по русскому языку и математике сдавать теперь и вовсе необязательно – отметки в аттестат ему выставят по итогам текущего учебного года. А вот те ученики, которые мечтают о высшем образовании, без сдачи экзамена не обойтись. Зато у них будет достаточно времени подготовиться к экзаменам и позаниматься с репетиторами- пусть и в дистанционном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU