Извращенец из Башкирии рассказал, как пять часов издевался над девочкой

13 Май 2020 2020-05-13T11:05:01+03:00

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Извращенец из Белорецкого района Башкирии рассказал, что надругался над маленькой девочкой.

Известно, что мужчине 59 лет, и он трудится водителем в одном из государственных предприятий. По предварительной информации, в начале мая он каким-то образом завел дошкольницу в свое жилище, где пять часов совершал над ней то, что следователи называют «насильственными действиями сексуального характера».

Вскоре о случившемся узнала мама девочки. Разумеется, она сразу же обратилась к стражам порядка. Источник «КП-Уфа» сообщил, что извращенец признался в преступлении. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU