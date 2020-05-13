2020-05-13T10:53:50+03:00
Коронавирус Covid-19

В Башкирии зарегистрировано 49 новых случаев заболевания коронавирусом

Общее число зараженных в республике достигло 1696 человек
Яна БАЗЕКИНА
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Количество жертв вируса по-прежнему составляет 16 человекКоличество жертв вируса по-прежнему составляет 16 человекФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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По последним данным, предоставленным Информационным центром по мониторингу ситуации с коронавирусом, за минувшие в сутки в Башкирии зарегистрировано 49 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее количество зараженных в республике по состоянию на 13 мая 2020 года составило 1696 человек.

Еще 30 пациентов выздоровели и отправились домой, всего за время борьбы с эпидемией КВИ в республике вылечились 496 человек. Количество жертв COVID-19 не изменилось – их по-прежнему 16.

Напомним, что с 12 мая в Башкирии постепенно начали смягчать условия режима самоизоляции - теперь горожане могут свободно выходить в любые магазины и на прогулки, открываются небольшие непродовольственные магазины, отменены ограничения на поездки на личном автомобиле. Зато масочный режим в республике не только сохраняется, но и ужесточается - за появление без маски в общественных местах горожанам грозит штраф от 1000 до 3000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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