В Башкирии мужчина насмерть сбил пешехода

13 Май 2020 2020-05-13T10:07:01+03:00

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Вчера вечером, 12 мая, в Учалинском районе Башкирии произошло смертельное ДТП с участием пешехода. Все произошло около 23.00 на 9-м километре автодороги Учалы-Ахуново. Там 60-летний учалинец решил перебежать дорогу в неположенном месте, но его сбил автомобиль. 31-летний водитель «Лады Гранты» клянется, что увидел перебегающего проезжую часть пешехода в самый последний момент, все случилось неожиданно, поэтому и не успел притормозить.

В итоге мужчина от полученных травм скончался на месте. По факту смертельного наезда начато разбирательство.

ИСТОЧНИК KP.RU