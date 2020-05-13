Житель Башкирии набросился на маму из-за 14 тысяч

13 Май 2020 2020-05-13T08:55:09+03:00

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39-летний житель Янаула избил 61-летнюю маму из-за 14 тысяч рублей.

Известно, что семейная драма произошла в канун Дня Победы в городе Янаул. Находясь в родительской квартире, местный житель набросился на собственную маму, избил ее и отобрал 14 тысяч рублей. Женщина решила не замалчивать историю и обратилась в полицию. Источник «КП-Уфа» сообщил, что вскоре нападавшего задержали, и он во всем признался. Ранее мужчина был судим за кражу и мошенничество.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают, из-за чего мужчина мог пойти на такое жестокое обращение с собственной мамой. Не исключено, что ему были необходимы деньги на спиртное.

ИСТОЧНИК KP.RU