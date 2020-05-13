В Башкирии на трассе столкнулись два грузовика и легковушка: погиб молодой мужчина

13 Май 2020 2020-05-13T09:32:39+03:00

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Серьезное ДТП произошло накануне днем в Краснокамском районе Башкирии. Как сообщает республиканская Госавтоинспекция, там на 44-м километре автодороги Красный холм – Николо-Березовка 24-летний водитель грузовой «Газели» не справился с управлением и столкнулся с попутным грузовиком ГАЗ. От удара грузовик вынесло на встречную полосу, где он уже врезался в «Шкоду Фабию». Оба автомобиля получили серьезные повреждения, а 32-летний водитель грузовика от полученных травм скончался на месте. Медицинская помощь понадобилась и 26-летнему водителю «Шкоды»: с ушибами и переломами его отвезли в больницу.

Сейчас сотрудники дорожной полиции выясняют все причины и обстоятельства смертельной аварии.

- Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 8 автомобильных аварий, в которых 2 человека погибли и 7 получили травмы, - добавили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU