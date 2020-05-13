Один из районов Башкирии атаковало зловредное насекомое

13 Май 2020 2020-05-13T11:33:04+03:00

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В Башкирии с приходом теплой весны активизировались и полчища прожорливых насекомых, уничтожающих и вредящих деревьям. Особенно страдают клены, липы, вязы и ивы. Как стало известно «КП-Уфа», из-за массового размножения минирующей ивовой златки администрация Благовещенского района с 8 мая объявило режим ЧС – теперь очень важно уничтожить очаги распространения насекомых, иначе леса будут погублены.

Справка «КП»

Златка ивовая минирующая - насекомое мелких размеров, около 2,5 мм. Тело плоское, удлиненное, суженное к концу, имеет яркую металлическую окраску. Самки минирующих златок откладывают яйца на листьях. Подросшие личинки начинают прокладывать внутри листьев ходы (мины – отсюда и название), а повзрослев, полностью уничтожает зелень.

ИСТОЧНИК KP.RU