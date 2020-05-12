2020-05-12T18:49:31+03:00
Происшествия

В Уфе мошенники обманным путем похитили у женщины 285 тысяч рублей

Преступник представился сотрудником банка
Эльвина АПАРИНА
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Пенсионерка, поняв, что ее обманули, обратилась к стражам порядка. Ведется расследование.Пенсионерка, поняв, что ее обманули, обратилась к стражам порядка. Ведется расследование.
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8 мая поздно вечером в отдел полиции обратилась 55-летняя уфимка с заявлением о том, что у нее через телефон похитили 285 тысяч рублей.

Выяснилось, что около восьми вечера ей позвонил мужчина и представился сотрудником банка, сообщил собственный источник. Он ввел жертву в заблуждение, убедил скачать на телефон специальное приложение, а затем просил ее вводить все коды, которые приходили ей на телефон. Таким образом, мошенник увел у нее почти 300 тысяч рублей.

Пенсионерка, поняв, что ее обманули, обратилась к стражам порядка. Ведется расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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