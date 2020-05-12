В Уфе мошенники обманным путем похитили у женщины 285 тысяч рублей
Преступник представился сотрудником банка
Пенсионерка, поняв, что ее обманули, обратилась к стражам порядка. Ведется расследование.
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8 мая поздно вечером в отдел полиции обратилась 55-летняя уфимка с заявлением о том, что у нее через телефон похитили 285 тысяч рублей.
Выяснилось, что около восьми вечера ей позвонил мужчина и представился сотрудником банка, сообщил собственный источник. Он ввел жертву в заблуждение, убедил скачать на телефон специальное приложение, а затем просил ее вводить все коды, которые приходили ей на телефон. Таким образом, мошенник увел у нее почти 300 тысяч рублей.
Пенсионерка, поняв, что ее обманули, обратилась к стражам порядка. Ведется расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU