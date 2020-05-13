2020-05-13T07:53:25+03:00
Происшествия

Житель Башкирии убил свою знакомую кирпичом

Злоумышленник нанес ей несколько ударов
Эльвина АПАРИНА
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Сейчас с задержанным проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.Сейчас с задержанным проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.Фото: Рустем АХУНОВ
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В Хайбуллинском районе местный 52-летний житель подозревается в убийстве своей знакомой. 6 мая в следственный отдел поступило сообщение об обнаружении тела 51-летней женщины на территории заброшенного хлебоприемного предприятия в селе Акъяр. Выяснилось, что женщину жестоко убил ее знакомый.

2 мая мужчина и двое женщин выпивали алкоголь на территории заброшенного предприятия. Во время распития спиртного между мужчиной и одной из женщин произошел конфликт. Тогда злоумышленник схватил кирпич и нанес им несколько ударов ей по голове. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте, а ее подруга, опасаясь за свою жизнь, убежала во время конфликта.

Сейчас с задержанным проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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