2020-05-12T19:15:41+03:00
Общество

В Башкирию пришли затяжные дожди

До конца недели в регионе будет прохладно
Эльвина АПАРИНА
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В субботу и воскресенье практически во всех районах Башкирии пройдут сильные дожди с грозамиВ субботу и воскресенье практически во всех районах Башкирии пройдут сильные дожди с грозами
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После майской жары, что порадовала жителей Башкирии на прошлых выходных, в регион пришли затяжные дожди. По данным сервиса Gismeteo.ru, прохладная и дождливая погода в республике сохранится до конца недели. Средняя температура воздуха днем составит +15, +16 градусов. Ночью и вовсе +6, +7. В четверг, 14 мая, усилится ветер, его порывы достигнут 12 м/с, изредка будет выглядывать солнце, весь день будет моросить дождь. Только пятница порадует сухой погодой – осадков не ожидается, а воздух прогреется до +17 градусов.

В субботу и воскресенье практически во всех районах Башкирии пройдут сильные дожди с грозами. В субботу порывы ветра достигнут 15 м/с, а в воскресенье он немного утихнет до 9 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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