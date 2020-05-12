В Уфе в заброшенном доме обнаружили мумию

12 Май 2020 2020-05-12T17:45:56+03:00

Тело пролежало в здании не меньше семи месяцев

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В Уфе при разборе здания обнаружили мумию бездомного мужчины.

Как стало известно «КП-Уфа» от собственного источника, тело мужчины было найдено в одном из заброшенных домов в северной части города. 11 мая рабочие принялись разбирать старый барак, и грудой строительного мусора обнаружили тело бездомного мужчины, которое успело мумифицироваться. По предварительной информации, труп бродяги пролежал на развалинах дома не меньше семи месяцев.

Останки неизвестного мужчины увезли на судебно-медицинскую экспертизу. Сейчас эксперты устанавливают, из-за чего умер мужчина, и как его тело оказалась в заброшенном доме.

ИСТОЧНИК KP.RU