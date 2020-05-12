Стало известно, как в Башкирии будут работать школы и детские сады

12 Май 2020 2020-05-12T15:31:44+03:00

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Министр минобразования и науки Айбулат Хажин рассказал, как будут работать с 12 мая все общеобразовательные организации в Башкирии. Хажин напомнил, что учебный год заканчивается для обучающихся 1-4 классов – 22 мая 2020 года, для учеников 5-11 классов – 29 мая 2020 года. В колледжах и вузах учебный год завершится в соответствии с учебным планом, экзаменационная сессия будет проводиться в дистанционном формате.

С 12 мая многие жители Башкирии выйдут на работу, в связи с этим всем детям будет предоставлено место в дежурных группах в детских садах. Их количество определяется муниципалитетом самостоятельно в зависимости от потребности и запросов родителей.

Для того, чтобы ребенка отдать в дежурную группу нужно обратиться с заявлением о зачислении в группу в свободной форме. Это можно сделать через отдел образования или обратиться к руководителю детского сада, который посещал ребенок, предоставив справку о состоянии здоровья ребенка.

Справку нужно получить по месту жительства. Выдача данных справок производится участковыми врачами-педиатрами на дому.

ИСТОЧНИК KP.RU