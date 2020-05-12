Опубликован список предприятий, которым разрешено работать в Башкирии после 12 мая

12 Май 2020 2020-05-12T13:17:28+03:00

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Глава Башкирии Радий Хабиров внес поправки в указ о самоизоляции, в которых описывается режим работы предприятий после 12 мая, когда по всей стране отменили режим выходных.

Напомним, что ранее в Башкирии была разрешена работа продуктовых и хозяйственных магазинов и аптек. Сейчас к этим предприятиями добавились непродовольственные – например, магазины с одеждой или обувью. Но есть несколько важных условий. Во-первых, у магазинов должен быть отдельный вход, во-вторых, помещение предприятия должно быть просторными (для 5 человек – как минимум 50 кв.м., для 10 – 100, для 25 – 200, а для 50 – более 200).

Разумеется, все работники открывшихся предприятий обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологические правила – дезинфицировать помещения и носить маски.

КОМУ ЗАПРЕЩЕНО РАБОТАТЬ?

Тем не менее, большинству предприятий в Башкирии работать не смогут. Так, закрытыми для посещения остаются спортивные организации, образовательные учреждения (работают в дистанционном режиме), музеи, развлекательные центры, театры, аквапарки, кальянные, бары, бани и прочие заведения отдыха. В торговых центрах смогут работать только расположенные в них центры МФЦ и магазины с товарами первой необходимости.

Полный список можно посмотреть на сайте нормативно-правовой информации.

ИСТОЧНИК KP.RU