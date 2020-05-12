2020-05-12T12:46:31+03:00
Общество

Радий Хабиров подписал указ о смягчении режима самоизоляции в Башкирии: что изменилось с 12 мая 2020 года

Несмотря на существенные послабления, некоторые ограничения все еще действуют
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В Башкирии запрет на свободное перемещения по улицам снятВ Башкирии запрет на свободное перемещения по улицам снят
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Сегодня, 12 мая, глава Башкирии утвердил поправки в указ о действующем на территории республики режиме повышенной готовности. Документ с подписью руководителя региона опубликован на портале правовой информации. Большая часть положений указа связана с ослаблением режима самоизоляции. Кратко рассказываем об основных изменениях.

Жители Башкирии могут свободно перемещаться по улицам, однако вне своего дома и в общественных местах (в том числе в такси и общественном транспорте) они должны носить маски и использовать перчатки.

Режим самоизоляции остается обязательным для прибывших из иностранных государств и других субъектов России; контактировавших с больным коронавирусом; имеющих диагноз «внебольничная пневмония»; лиц старше 65 лет с признаками ОРВИ, а также совместно проживающих с ними граждан.

В Башкирии открываются для посещений все парки, скверы, аллеи, детские и спортивные площадки. Соответствующее поручение дано всем органам самоуправления в республике.

Комендантский час скорректирован. Дети не могут выходить из дома без сопровождения взрослых с 20:00 до 14:00. Пожилые люди – в возрасте от 65 лет – должны воздержаться от нахождения в общественных местах с 18:00 до 6:00.

Запрет деятельности остается в силе для ряда организаций: торговых центров, ночных клубов, кинотеатров, театров, музеев, кружков, детских, развлекательных и досуговых заведений, спортзалов, фитнес-центров, аквапарков, бассейнов, бань и саун. Они будут находиться в простое до особого распоряжения.

Закрытыми остаются и объекты торговли непродовольственными товарами, но здесь есть важное исключение: работать могут торговые точки, имеющие отдельный наружный уличный вход. В зависимости от площади залов введены ограничения на количество посетителей: 5 человек до 50 кв.м.; 10 – до 100 кв.м.; 25 – до 200 кв.м и 50 – свыше 200 кв.м. Все работающие организации должны проводить комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Любые мероприятия с участием более 50 человек остаются под запретом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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