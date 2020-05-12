У 10 вернувшихся в Башкирию вахтовиков нашли коронавирус

12 Май 2020 2020-05-12T12:03:57+03:00

Хабиров отметил, что власти будут возвращать всех, даже зараженных.

Изменить размер текста: A A

На оперативном совещании в правительстве 12 мая глава минздрава Башкирии сообщил, что 26 из прибывших из Якутии вахтовиков госпитализированы. Первый заместитель руководителя администрации главы РБ Ринат Баширов уточнил, что у 10 нашли коронавирус, остальные – под подозрением. Известно, что состояние больных стабильное.

- Сегодня прибывают 140 и завтра 103. Останется еще около 200. Сегодня связывались с компанией-заказчиком, пока по нашим жителям, которые имеют положительный результат, решения от Роспотребнадзора нет, - сообщил Баширов.

Хабиров отметил, что власти будут возвращать всех, даже зараженных.

Напомним, что речь идет о вахтовиках из Башкирии, которые застряли в Якутии и жили в ужасных условиях. После публикации их проблемы в социальных сетях власти региона обратили на них внимание и стали вывозить. Всех прибывших сразу помещали в обсерваторы.

ИСТОЧНИК KP.RU