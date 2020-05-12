За сутки в Башкирии от коронавируса скончался еще один человек

12 Май 2020 2020-05-12T10:57:06+03:00

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Число погибших от коронавируса в Башкирии достигло 16 человек. По данным федерального портала «Стопкоронавирус», за сутки в регионе скончался один пациент. По состоянию на 12 мая 2020 года, в тяжелом состоянии остаются 15 человек, все они на ИВЛ, заявил Максим Забелин во время оперативного совещания в правительстве республики.

Напомним, что число заболевших новой коронавирусной инфекцией достигло 1 647 человек. На стационарном лечении находится 468 человек, на амбулаторном – 697. С 12 мая в Башкирии смягчается режим самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU