За сутки в Башкирии от коронавируса скончался еще один человек
В тяжелом состоянии остаются 15 пациентов
Число заболевших новой коронавирусной инфекцией достигло 1 647 человек.
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Число погибших от коронавируса в Башкирии достигло 16 человек. По данным федерального портала «Стопкоронавирус», за сутки в регионе скончался один пациент. По состоянию на 12 мая 2020 года, в тяжелом состоянии остаются 15 человек, все они на ИВЛ, заявил Максим Забелин во время оперативного совещания в правительстве республики.
Напомним, что число заболевших новой коронавирусной инфекцией достигло 1 647 человек. На стационарном лечении находится 468 человек, на амбулаторном – 697. С 12 мая в Башкирии смягчается режим самоизоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU