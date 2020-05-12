«Сын брезгует заходить»: пожилой уфимец остался один в квартире без помощи

12 Май 2020 2020-05-12T10:40:15+03:00

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На днях волонтеры АНО «Старость в радость» поделились историей помощи 59-летнему Александру из Уфы. Незрячий мужчина живет в ужасных условиях дома, от него отвернулись самые близкие люди – сын и супруга.

- Сын и вовсе брезгует заходить. А сам он с дивана встает все реже... Туалет в тазик, еда под подушкой. Миллион банок и крышек. А также тараканов и других живностей. У дяди Саши множество сопутствующих заболеваний. В комнате полная антисанитария. Проводка оголена, а так как он сам бывший электрик, мастерит в слепую себе нагреватели и розетки, - рассказали волонтеры.

Добровольцы поделились, что полноценно убираться дома у дяди Саши нет смысла. Неравнодушные лишь убрали все с пола, выбросили протухшую еду, купили ему два ведра с крышкой и два тазика, средства для уборки, домашний горячий обед и сменную чистую одежду. Теперь Александру предстоит оформиться в дом интернат по инвалидности.

ИСТОЧНИК KP.RU