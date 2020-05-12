7 млрд рублей Башкирия получит на выплаты семьям с детьми

12 Май 2020 2020-05-12T10:12:29+03:00

Зачислять на карту денежные средства начнут с июня текущего года.

На разовую выплату имеют право более 700 тысяч детей

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Башкирия получила 7 млрд рублей на разовую выплату в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми. Как пояснила вице-премьер правительства Башкирии Ленара Иванова на оперативном совещании 12 мая, заявление родителям можно подать до 1 октября.

- Нет необходимости спешить. Что касается самой нашумевшей выплаты, то всем семьям, имеющим детей в возрасте от трех до 15 лет включительно, то есть до достижения 16 лет, независимо от уровня доходов семьи, однократно будет выплачено пособие в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка, - отметила вице-премьер.

Для того, чтобы оформить выплату, вы можете подать заявление на портале Госуслуг, либо обратиться в управление Пенсионного фонда. Зачислять на карту денежные средства начнут с июня текущего года.

Известно, что право на разовую выплату имеют более 700 тысяч детей.

ИСТОЧНИК KP.RU