Власти Башкирии будут контролировать расходы бюджета, выделенные на борьбу с коронавирусом

12 Май 2020 2020-05-12T09:07:27+03:00

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Накануне глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ, согласно которому в республике создается специальная комиссия, которая будет следить за расходованием денег, которые выделяют на борьбу с коронавирусом. Председателем новоиспеченной структуры стал вице-премьер и министр экономического развития республики Рустам Муратов.

Кроме того, в состав комисии вошли директор департамента финансового управления правительства республики Татьяна Косова, министр финансов Лира Игтисамова, замруководителя аппарата правительства Шамиль Ишбулдин, завотделом правового сопровождения аппарата правительства региона Виль Сафин и министр промышленности и энергетики Александр Шельдяев.

По задумке властей, комиссия будет заниматься контролем денег, которые выделяют на борьбу с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU