Власти Башкирии будут контролировать расходы бюджета, выделенные на борьбу с коронавирусом
Накануне глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ, согласно которому в республике создается специальная комиссия, которая будет следить за расходованием денег, которые выделяют на борьбу с коронавирусом. Председателем новоиспеченной структуры стал вице-премьер и министр экономического развития республики Рустам Муратов.
Кроме того, в состав комисии вошли директор департамента финансового управления правительства республики Татьяна Косова, министр финансов Лира Игтисамова, замруководителя аппарата правительства Шамиль Ишбулдин, завотделом правового сопровождения аппарата правительства региона Виль Сафин и министр промышленности и энергетики Александр Шельдяев.
По задумке властей, комиссия будет заниматься контролем денег, которые выделяют на борьбу с коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU