2020-05-12T08:35:26+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки количество заболевших коронавирусом в Башкирии увеличилось на 80

Число зараженных достигло 1647 человек
Эльвина АПАРИНА
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В обсерватории продолжают находиться 1280 человек - туристы и вахтовики.В обсерватории продолжают находиться 1280 человек - туристы и вахтовики.
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По состоянию на 12 мая 2020 года число заболевших коронавирусом в Башкирии выросло на 80. Теперь количество зараженных в регионе достигло 1647 человек, заявил глава минздрава Башкирии Максим Забелин на оперативном совещании в правительстве республики.

- На стационарном лечении из них находится 468 человек, в тяжелом состоянии – 15, все они на ИВЛ. 697 человек находится на амбулаторном лечении, - сказал Забелин.

Число погибших за сутки не изменилось, за все время с начала эпидемии в Башкирии от коронавируса вылечились 466 человек.

В обсерваторах продолжают находиться 1280 человек - туристы и вахтовики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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