2020-05-12T08:26:31+03:00
Общество

«Это десятки тысяч граждан»: Радий Хабиров рассказал, кто из жителей Башкирии останется на самоизоляции

Лица старше 65 лет и с хроническими заболеваниями и приезжие должны оставаться дома
Яна БАЗЕКИНА
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Многим людям по-прежнему придется оставаться домаМногим людям по-прежнему придется оставаться домаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Башкирии смягчили строгие условия режима самоизоляции – люди выходят на работу, открываются непродовольственные магазины, а выходить можно дальше, чем на 150 метров от дома. Однако есть те категории граждан, кто продолжит оставаться на строгой самоизоляции – об этом подробно рассказал Радий Хабиров во время очередного заседания в правительстве республики.

Режим самоизоляции сохраняется в отношении следующих категорий граждан:

- Те, кто контактировал с зараженными коронавирусной инфекцией,

- Пациенты с внебольничной пневмонией,

- Лица, старше 65 лет, обратившиеся к врачу с симптомами ОРВИ, а также члены их семей, проживающие совместно.

- Это довольно большой круг граждан, исчисляющийся десятками тысяч, - подчеркнул Радий Хабиров.

Также режим самоизоляции предписано соблюдать тем, кто страдает хроническими заболеваниями и по-прежнему находится в группе риска, а также лицам, прибывшим из-за границы, Москвы и других российских городов, где наблюдается большое число зараженных коронавирусом. Ограничены в перемещениях и контактах лица, находящиеся в социальных учреждениях – интернатах, детских домах, домах престарелых и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU

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