2020-05-12T08:24:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава Башкирии рассказал, как будут работать магазины одежды

Власти внесли изменения в режим самоизоляции
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Сегодня, 12 мая, во время оперативного совещания в башкирском правительстве глава республики Радий Хабиров заявил, что некоторые магазины возобновят свою работу. Ранее в связи с распространением коронавирусной инфекции в регионе был введен режим повышенной готовности к ЧС и работу непродовольственных магазинов запретили. До сегодняшнего дня продолжали работать только аптеки, продуктовые и хозяйственные магазины.

Власти республики с сегодняшнего дня разрешили возобновить работу магазинов непродовольственными товарами, при условии, что там будут соблюдаться эпидемиологические нормы – в зале не должно быть более пяти человек при площади торгового зала 50 квадратных метров, десять посетителей при площади 100 квадратных метров и более.

- Мы определяем второй круг предприятий, которые будут работать, выполняя особые требования, - заявил Хабиров.

Под указ главы Башкирии о разрешении работать подпадают магазины одежды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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