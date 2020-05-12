12 Май 2020 2020-05-12T08:15:08+03:00

Глава Башкирии заявил, что они пока останутся закрытыми.

Глава Башкирии заявил, что пока они остаются закрытыми

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На оперативном совещании в правительстве Башкирии 12 мая Радий Хабиров рассказал о судьбе торговых центров. Глава Башкирии заявил, что они пока останутся закрытыми.

- Ко мне не раз обращались, но торговые центры мы не открываем. По ним мы примем решение, исходя из того, как будет развиваться ситуация, - заявил Хабиров и поручил главам муниципалитетов проконтролировать этот вопрос.

Он отметил, что такая же судьба ждет бани и сауны. Они пока тоже остаются закрытыми.

Напомним, что в Башкирии с 12 мая смягчается режим самоизоляции, но не снимается.

ИСТОЧНИК KP.RU