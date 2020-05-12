В Башкирии иномарка сбила скутериста, тот получил серьезные травмы

12 Май 2020 2020-05-12T07:43:12+03:00

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11 мая в Давлекановском районе Башкирии на 60 км автодороги Чишмы - Киргиз-Мияки произошло ДТП с участием мототехники.

Как рассказали в ГИБДД по РБ, 19-летний местный житель на «Рено Логане» сбил 35-летнего уфимца-скутериста. Водитель двухколесного транспорта госпитализирован с серьезными травмами. Известно, что водительского удостоверения он не получал.

- По предварительным данным, выезжал со второстепенной дороги, после чего и последовало столкновение, - прокомментировали дорожные полицейские.

Всего за минувшие сутки в Башкирии зарегистрировано пять автоаварий, в которых семь человек получили различные травмы.

Известно, что водительского удостоверения скутерист не получал.

ИСТОЧНИК KP.RU