В Башкирии иномарка сбила скутериста, тот получил серьезные травмы
11 мая в Давлекановском районе Башкирии на 60 км автодороги Чишмы - Киргиз-Мияки произошло ДТП с участием мототехники.
Как рассказали в ГИБДД по РБ, 19-летний местный житель на «Рено Логане» сбил 35-летнего уфимца-скутериста. Водитель двухколесного транспорта госпитализирован с серьезными травмами. Известно, что водительского удостоверения он не получал.
- По предварительным данным, выезжал со второстепенной дороги, после чего и последовало столкновение, - прокомментировали дорожные полицейские.
Всего за минувшие сутки в Башкирии зарегистрировано пять автоаварий, в которых семь человек получили различные травмы.
Известно, что водительского удостоверения скутерист не получал.
ИСТОЧНИК KP.RU