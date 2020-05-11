Радий Хабиров поручил смягчить режим самоизоляции: что изменилось

11 Май 2020 2020-05-11T19:51:38+03:00

Отныне жители региона снова могут передвигаться по улицам без пропусков

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Сегодня, 11 мая, глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что все принятые ранее нормы по соблюдению режима самоизоляции в республике смягчаются, а ресурс Дорога 02 прекращает свою работу.

- Мы разрешаем свободное передвижение. Все нормы, которые ранее ограничивали возможность выхода наших граждан в магазин - 150 метров, выгул собак, они тоже аннулируются, и мы, соответственно, разрешаем свободное передвижение, - заявил Хабиров.

Он отметил, что с 12 мая жители Башкирии снова могут гулять по городу, в том числе в парках, при условии следования санитарно-эпидемиологическим нормам: они должны носить маски и соблюдать дистанцию.

Но пожилым людям от 65 и старше по-прежнему придется соблюдать комендантский час и не выходить на улицу с 18:00 вечера до 06:00 утра, а школьникам с 20:00 до 14:00.

Вдобавок со смягчением режима многие предприятия вернутся к работе, например, непродовольственные магазины. Но с нюансами: у магазинов должны быть отдельные входы, определенная площадь и пр. Однако возобновление работы касается не всех предприятий. Так, кинотеатры, музеи, бассейны, фитнес-центры - места, где собираются большие группы людей, пока остаются закрытыми.

Соответствующий указ властей еще не подписан, но он должен быть готов к утру завтрашнего дня, 12 мая. Напомним, завтра в 13:00 в правительстве Башкирии состоится оперативное совещание, где все эти изменения будут обговорены более подробно.

ИСТОЧНИК KP.RU