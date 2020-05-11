Над девочкой из Уфы надругался сосед-извращенец

11 Май 2020 2020-05-11T18:51:46+03:00

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Утром 6 мая в полицию обратилась молодая уфимка. Она заявила, что 49-летний безработный сосед надругался в своей квартире над ее шестилетней дочерью. Преступление было совершено за неделю до ее заявления.

Как сообщил "Комсомольской правде - Уфа" собственный источник в правоохранительных органах, подозреваемого в изнасиловании ребенка доставили в Следственное управление Следственного комитета по Башкирии. Он дал признательные показания.

В отношении извращенца возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14 лет". Мужчина помещен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU